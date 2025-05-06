Американские нейрохирурги совершили медицинский прорыв, удалив опухоль позвоночника через глазницу пациентки. Сложная 19-часовая операция потребовала ювелирной точности.

Хирурги Медицинского центра Мэрилендского университета (США) выполнили уникальную операцию по удалению опухоли у основания черепа 19-летней пациентки. Доступ к новообразованию они получили через левую глазницу, временно сместив глазное яблоко.

19-летняя Карла Флорес уже перенесла две операции по поводу редкой хордомы мозга, когда врачи обнаружили новую опухоль у основания черепа. Традиционные хирургические подходы через нос, рот или шею представляли слишком большой риск. Команда доктора Мохамеда Лабиба предложила инновационное решение – доступ через глазницу.

Перед операцией хирурги отработали технику на трупном материале. Во время 19-часового вмешательства они осторожно сместили глазное яблоко, удалили часть костной ткани и через образовавшийся канал получили доступ к опухоли. Работа велась в непосредственной близости от спинного мозга – ошибка в несколько миллиметров могла привести к параличу.

После удаления новообразования реконструктивный хирург Калпеш Вакхария восстановил костные структуры с помощью трансплантатов из бедра пациентки, титановых пластин и сетки. Через два дня Флорес перенесла дополнительную операцию для стабилизации соединения черепа с позвоночником.

Через шесть недель реабилитации пациентка прошла курс протонной терапии. Контрольные обследования через год не показали признаков рецидива. Доктор Лабиб считает, что этот метод может стать новым стандартом для удаления сложных опухолей основания черепа и позвоночника.