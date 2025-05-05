Устройство способно выдавать примерно 2 ТВт пиковой мощности за один быстрый импульс — вчетверо больше мощности всей американской энергосети.

Две американские компании объявили о совместных испытаниях революционного импульсного модуля для термоядерного синтеза. Устройство, разработанное Pacific Fusion, способно генерировать сверхмощные электрические импульсы, необходимые для запуска термоядерных реакций.

Pacific Fusion Corporation и General Atomics начали подготовку к тестированию нового поколения импульсных модулей. Эти устройства, известные как генераторы Маркса с согласованным импедансом, предназначены для создания мощных электрических разрядов, сжимающих термоядерное топливо до экстремальных температур и давлений.

Каждый модуль размером с грузовой контейнер способен выдавать импульсы мощностью 2 тераватта — это примерно в четыре раза превышает среднюю мощность всей американской энергосистемы. Для полноценной работы термоядерной установки потребуется около 150 таких модулей.

Кит ЛеЧиен, технический директор Pacific Fusion, подчеркивает преимущества модульной конструкции. Компоненты системы можно производить серийно с относительно низкими затратами, что открывает путь к коммерческому использованию термоядерной энергии.

В прошлом году компания уже провела успешные испытания прототипов, выполнив более 100 тестов за сутки. Теперь, с привлечением экспертов General Atomics, имеющих многолетний опыт работы с установкой DIII-D, разработчики надеются вывести технологию на новый уровень.

Разработчики рассчитывают, что их технология ускорит создание коммерческих термоядерных реакторов, способных обеспечить человечество практически неисчерпаемым источником чистой энергии. Успешные испытания импульсных модулей станут важным шагом в этом направлении.