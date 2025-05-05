Депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал проверить, насколько законно мигранты получают жилищные сертификаты. В обращении к генпрокурору он привел примеры нарушений и указал на системный характер проблемы.
Миронов сообщил, что во многих регионах новые граждане России незаконно получают субсидии на жилье. В Мытищах, например, одному из них выдали сертификат на 24 миллиона рублей. Аналогичные случаи, по словам депутата, происходят по всей стране.
Политик отметил, что механизм распределения сертификатов непрозрачен: списки получателей часто скрывают, а процесс сопровождается коррупцией. При этом коренные жители годами ждут улучшения жилищных условий, но остаются без поддержки.