Депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам. По его данным, такие случаи носят массовый характер и сопровождаются нарушениями.

Депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал проверить, насколько законно мигранты получают жилищные сертификаты. В обращении к генпрокурору он привел примеры нарушений и указал на системный характер проблемы.

Миронов сообщил, что во многих регионах новые граждане России незаконно получают субсидии на жилье. В Мытищах, например, одному из них выдали сертификат на 24 миллиона рублей. Аналогичные случаи, по словам депутата, происходят по всей стране.

Политик отметил, что механизм распределения сертификатов непрозрачен: списки получателей часто скрывают, а процесс сопровождается коррупцией. При этом коренные жители годами ждут улучшения жилищных условий, но остаются без поддержки.

Миронов считает, что ситуация требует срочного вмешательства прокуратуры. Он призвал проверить не только законность выдачи сертификатов, но и действия чиновников, ответственных за их распределение.