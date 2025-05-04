Президент США допустил возможность пересмотра действующих торговых ограничений в отношении Китая. Текущие 145-процентные пошлины могут быть снижены для нормализации экономических отношений.
В интервью Fox News Трамп объяснил, что высокие тарифы препятствуют ведению бизнеса между странами. Он подчеркнул необходимость их постепенного снижения, хотя и не назвал конкретных сроков.
Глава государства отметил сложное положение китайской экономики, указав на закрытие фабрик и рост безработицы. При этом он уточнил, что не ставит целью нанести ущерб Китаю, но и не допустит использования торгового дисбаланса в военных целях.
Текущие пошлины были введены в рамках торгового конфликта между двумя странами. Их возможное снижение может стать первым шагом к нормализации экономических отношений.