Дональд Трамп заявил о готовности снизить высокие пошлины на китайские товары. Президент США отметил, что текущие ставки мешают развитию торговых отношений.

Президент США допустил возможность пересмотра действующих торговых ограничений в отношении Китая. Текущие 145-процентные пошлины могут быть снижены для нормализации экономических отношений.

В интервью Fox News Трамп объяснил, что высокие тарифы препятствуют ведению бизнеса между странами. Он подчеркнул необходимость их постепенного снижения, хотя и не назвал конкретных сроков.

Глава государства отметил сложное положение китайской экономики, указав на закрытие фабрик и рост безработицы. При этом он уточнил, что не ставит целью нанести ущерб Китаю, но и не допустит использования торгового дисбаланса в военных целях.

Текущие пошлины были введены в рамках торгового конфликта между двумя странами. Их возможное снижение может стать первым шагом к нормализации экономических отношений.