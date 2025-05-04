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Трамп допустил снижение 145-процентных пошлин на китайские товары
Дональд Трамп заявил о готовности снизить высокие пошлины на китайские товары. Президент США отметил, что текущие ставки мешают развитию торговых отношений.

Президент США допустил возможность пересмотра действующих торговых ограничений в отношении Китая. Текущие 145-процентные пошлины могут быть снижены для нормализации экономических отношений.

В интервью Fox News Трамп объяснил, что высокие тарифы препятствуют ведению бизнеса между странами. Он подчеркнул необходимость их постепенного снижения, хотя и не назвал конкретных сроков.

Глава государства отметил сложное положение китайской экономики, указав на закрытие фабрик и рост безработицы. При этом он уточнил, что не ставит целью нанести ущерб Китаю, но и не допустит использования торгового дисбаланса в военных целях.

Текущие пошлины были введены в рамках торгового конфликта между двумя странами. Их возможное снижение может стать первым шагом к нормализации экономических отношений.

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#китай #экономика #трамп #пошлины #торговые отношения
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неа,ты тут врешь как всегда.когда унтермен хохол открывает рот -он всегда врет,за него никто всерьез не брался,и губы свои оставь при себе.тебе еще зал пы польские ими сегодня полировать
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