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1000 инженеров работают над собственным чипом Xiaomi
Xiaomi наняла 1000 специалистов для работы над собственным процессором Xring. Компания организовала отдельную структуру для разработки чипсета, возможно, чтобы избежать санкционных рисков.

Китайская компания Xiaomi активизировала разработку собственного процессора Xring, создав для этого отдельное подразделение. В проекте задействовали около 1000 инженеров, включая бывших сотрудников Qualcomm.

Xiaomi сформировала независимую команду для разработки чипсета Xring, которая юридически не принадлежит материнской компании. Эксперты связывают такое решение с желанием избежать возможных санкций со стороны США, аналогичных тем, что ввели против Huawei.

Рабочий прототип процессора уже появился в марте 2024 года. По данным инсайдеров, его функциональность соответствует финальной версии продукта. Официальный анонс чипсета планировали на май, но дату могут перенести.

Проект возглавил бывший старший директор Qualcomm. В команду вошли около 1000 специалистов. В прошлом году Xiaomi сообщила о достижении статуса Tape Out для своего первого 3-нм чипсета.

Успех Xring может побудить другие китайские компании разрабатывать собственные процессоры, уменьшая зависимость от Qualcomm и MediaTek.

Xiaomi продолжает инвестировать в полупроводниковые технологии, несмотря на скептицизм экспертов.

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#xiaomi #полупроводники #qualcomm #китайские чипы #процессор xring
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