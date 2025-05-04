Китайская компания Xiaomi активизировала разработку собственного процессора Xring, создав для этого отдельное подразделение. В проекте задействовали около 1000 инженеров, включая бывших сотрудников Qualcomm.
Xiaomi сформировала независимую команду для разработки чипсета Xring, которая юридически не принадлежит материнской компании. Эксперты связывают такое решение с желанием избежать возможных санкций со стороны США, аналогичных тем, что ввели против Huawei.
Рабочий прототип процессора уже появился в марте 2024 года. По данным инсайдеров, его функциональность соответствует финальной версии продукта. Официальный анонс чипсета планировали на май, но дату могут перенести.
Проект возглавил бывший старший директор Qualcomm. В команду вошли около 1000 специалистов. В прошлом году Xiaomi сообщила о достижении статуса Tape Out для своего первого 3-нм чипсета.
Успех Xring может побудить другие китайские компании разрабатывать собственные процессоры, уменьшая зависимость от Qualcomm и MediaTek.
Xiaomi продолжает инвестировать в полупроводниковые технологии, несмотря на скептицизм экспертов.