Huawei приступила к строительству крупного завода по производству полупроводников в Шэньчжэне. Новое предприятие будет выпускать чипы Kirin и Ascend для мобильных устройств и систем искусственного интеллекта.

Китайская компания Huawei расширяет собственные производственные мощности в области полупроводников. В Шэньчжэне началось строительство крупного завода, который должен снизить зависимость компании от внешних поставщиков.

Новый производственный комплекс займется выпуском 7-нанометровых чипов Kirin для смартфонов и процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта. Предприятие построят в промышленной зоне, где уже работают другие китайские производители полупроводников – Pengxinwei и Shenzhen Pensun.

Проект получил поддержку местных властей. Huawei не будет напрямую управлять заводом – операционную деятельность возьмут на себя компании SiCarrier и SwaySure. При этом китайский технологический гигант обеспечит финансирование и предоставит технических специалистов.

Решение о строительстве собственного завода Huawei приняла из-за неспособности SMIC, крупнейшего китайского производителя чипов, удовлетворить растущий спрос. Компания получает миллионные заказы на процессоры Ascend, используемые в системах ИИ.

Новый завод может начать работу уже в следующем году. Его запуск позволит Huawei лучше контролировать цепочку поставок и ускорить выпуск продукции.

Предприятие станет частью формирующегося в Шэньчжэне кластера полупроводниковой промышленности. Тесное взаимодействие с местными производителями должно повысить эффективность и снизить затраты Huawei на выпуск чипов.