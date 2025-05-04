Очередной отзыв из-за неисправностей камер заднего вида. Это уже второй подобный отзыв за последние месяцы, что ставит под вопрос концепцию автомобилей без заднего стекла.

Шведский автопроизводитель Polestar, известный своей концепцией автомобилей без заднего стекла, столкнулся с новыми техническими проблемами. Компания объявила об отзыве тысяч электромобилей из-за неполадок в системе камер заднего вида.

Polestar отзывает 27 816 электромобилей модели Polestar 2 2021-2025 годов выпуска. Причина – сообщение "камера временно недоступна", которое появляется у некоторых владельцев при включении задней передачи. Проблема связана с ошибкой синхронизации между камерой помощи при парковке и мультимедийной системой.

Это уже второй подобный отзыв за последнее время. В июне 2024 года компания устраняла аналогичную неполадку у 26 000 автомобилей. Тогда обновление выпустили "по воздуху", но оно не решило проблему полностью. Теперь владельцам придется посещать сервисные центры.

Ситуация особенно иронична, учитывая, что Polestar активно продвигает концепцию автомобилей без заднего стекла. В новой модели Polestar 4 и готовящемся к выпуску Polestar 5 производитель полностью отказался от заднего обзора, заменив его камерами. Однако текущие проблемы ставят под сомнение надежность такого решения.

Примечательно, что отзыв не касается модели Polestar 4, у которой действительно нет заднего окна. Проблемы возникли у Polestar 2, который традиционное стекло сохранил. Это подчеркивает, что даже в автомобилях с привычной конструкцией камеры могут давать сбои.

Аналогичные проблемы с камерами заднего вида фиксировали и другие производители, включая Ford, Hyundai и Jaguar Land Rover. Однако Polestar оказался в особом положении, сделав камеры единственным способом обзора назад в некоторых моделях.

Компания продолжает настаивать на правильности выбранного пути. В пресс-релизе подчеркивают, что обновленное программное обеспечение окончательно решит проблему. Тем временем рынок наблюдает, станет ли концепция автомобилей без заднего стекла трендом или останется экспериментом.