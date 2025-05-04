Глава Тихоокеанского командования армии США Рональд Кларк рассказал о создании новых оперативных подразделений для защиты Тайваня. Эти силы должны обеспечить поддержку авиации и флота в случае конфликта с Китаем.

В условиях растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, глава Тихоокеанского командования армии США Рональд Кларк представил новую стратегию, направленную на защиту Тайваня от возможного вторжения Китая. В интервью The Wall Street Journal он рассказал о создании специализированных подразделений, способных эффективно реагировать на угрозы.

США сформировали два новых многопрофильных оперативных подразделения, которые могут атаковать с суши, собирать разведданные и обеспечивать маневры авиации и флота в случае конфликта с Китаем. Генерал Кларк отметил, что еще одно подобное подразделение находится в разработке. В качестве поддержки этих сил будут использоваться новые ракетные системы, такие как Typhon, которые способны поражать цели на расстоянии, включая материковый Китай.

В 2025 году США планируют развернуть эти системы на Филиппинах, что вызвало недовольство Пекина. Кларк подчеркнул, что такие шаги могут заставить Китай пересмотреть свои агрессивные намерения в отношении Тайваня.

Одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию, является близость Китая к Тайваню, что создает определенные преимущества для Пекина. Однако Кларк считает, что США могут нивелировать это преимущество через военные учения и сотрудничество с союзниками в регионе. В частности, сейчас проходят учения Balikatan 25, в которых участвуют военнослужащие США, Филиппин и Австралии. Учения включают сценарии отражения морского вторжения и использование высокоточных ракет.

Кларк отметил, что действия Китая сближают США и их союзников, побуждая их действовать быстрее. Он привел в пример моделирование возможной блокады Тайваня как фактор, усугубляющий ситуацию в регионе. Тайвань обозначил 2027 год как возможный срок для вторжения Китая, что также подтверждали предыдущие администрации США.