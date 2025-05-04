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Бюджет NASA в 2026 году может сократиться на 24% по предложению Трампа
Администрация Дональда Трампа предложила сократить бюджет NASA на 24% в 2026 году. Под сокращение могут попасть ключевые программы, включая лунную станцию Gateway и миссию по возвращению образцов с Марса.

Белый дом обнародовал проект федерального бюджета на 2026 год, который предусматривает значительное сокращение расходов на космические программы. Наибольшие сокращения затронут научные и исследовательские направления NASA.

Согласно предложению администрации Трампа, финансирование NASA может уменьшиться с 24,8 до 18,8 миллиардов долларов. Это составит рекордное 24-процентное сокращение за один год в истории американского космического агентства. Особенно пострадают направления космической науки, наук о Земле и пилотируемых исследований.

Среди программ, которые могут полностью прекратить существование:

  • миссия по возвращению образцов марсианского грунта (Mars Sample Return);
  • лунная орбитальная станция Gateway;
  • программы по устойчивой авиации;
  • инициативы в области разнообразия и инклюзивности.

Особое внимание в бюджете уделено программе Artemis. Администрация предлагает отказаться от ракеты SLS и корабля Orion после трех запусков, заменив их более экономичными коммерческими системами. Первый пилотируемый полет к Луне (Artemis 3) планируют на 2027 год.

Единственное направление, которое получит дополнительное финансирование (650 млн долларов) – пилотируемые космические исследования. Это соответствует заявленным приоритетам администрации: опередить Китай в лунной гонке и подготовить миссию на Марс.

Окончательное решение примет Конгресс США, где предложение Трампа уже вызвало критику. Многие эксперты сомневаются, что столь радикальные сокращения получат одобрение законодателей. В прошлом Конгресс США неоднократно отклонял подобные инициативы по урезанию бюджета NASA.

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#трамп #nasa #марс #бюджет #gateway #космические программы #сокращение финансирования
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