У генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга зарплата поднялась до 49,9 миллиона долларов в год. Это стало результатом значительного роста компании за последнее десятилетие.

Недавние изменения в компенсационном пакете Дженсена Хуанга следуют за успехом NVIDIA в последние годы.

За последние годы NVIDIA значительно увеличила свою рыночную стоимость, достигнув отметки в 3 триллиона долларов. Это произошло благодаря бурному спросу на вычислительные мощности, вызванному популяризацией технологий искусственного интеллекта. Дженсен Хуанг, генеральный директор компании, решил повысить свою базовую зарплату до 1,5 миллиона долларов в месяц, что является 50%-ным увеличением по сравнению с предыдущими десятью годами.

В этом финансовом году его общий доход составит 49,9 миллиона долларов, включая 38,8 миллиона долларов в виде акций и других компенсаций. В то же время медианная зарплата сотрудников NVIDIA составляет около 300 000 долларов, что означает, что Хуанг зарабатывает в 166 раз больше среднего работника.

Для сравнения, гендиректор AMD Лиза Су имеет базовую зарплату в 1,26 миллиона долларов. В недавнем рейтинге миллиардеров Bloomberg Дженсен занимает 17-е место с состоянием 97,9 миллиарда долларов. Его богатство в значительной степени связано с акциями NVIDIA, которые в последнее время также растут.