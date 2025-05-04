Археологи в Шотландии сделали неожиданное открытие во время раскопок перед строительством нового поля для гольфа. Они нашли редкую шину колесницы, возраст которой превышает 2000 лет.

Недавно в Шотландском нагорье археологи во время раскопок наткнулись на необычный артефакт. Первоначально они приняли находку за часть сельскохозяйственного оборудования, но вскоре выяснили, что это шина колесницы железного века.

Недалеко от Инвернесса, где проводились раскопки перед строительством нового поля для гольфа, археологи из компании Avon Archaeology Highland обнаружили металлический артефакт, который на первый взгляд казался обычным. Однако дальнейшие исследования показали, что это шина колесницы.

Подобные артефакты встречаются в Англии, но в Шотландии их находят крайне редко. Эта шина, вероятно, является первой в своем роде, найденной в Шотландском нагорье. Главный археолог Энди Янг отметил, что команда была озадачена, так как никто из них не сталкивался с подобным артефактом ранее.

Во время раскопок археологи также нашли множество других артефактов, включая урну для кремации бронзового века, кремневые орудия и деревянные постройки неолита.

Шина колесницы изготовлена из кованого железа, что указывает на высокую квалификацию кузнеца, который ее создал. По словам Янга, кузнец мог собрать несколько полос железа и сварить их на наковальне. Затем он, вероятно, нагрел и охладил металл, чтобы создать необходимую форму для колеса.

Археологи ожидают результаты радиоуглеродного анализа, который поможет уточнить возраст находки. Однако по предварительным данным, шина относится к железному веку, который длился с 500 года до н. э. по 500 год н. э. в Шотландии. Янг предполагает, что шина может датироваться около 200 года до н. э.

Интересно, что шина была найдена в яме вместе с кремированными останками человека, грубой керамикой и костями животных. Яма могла быть частью захоронения, окруженного деревянным забором. Вероятно, здесь закопали две колесницы, но одна из них могла быть повреждена в результате современных сельскохозяйственных работ.

По мнению археологов, производство железных шин было дорогостоящим, поэтому человек, похороненный в яме, мог быть важной фигурой, возможно, вождем племени. После завершения раскопок команда перезахоронила церемониальный круг, следуя практикам археологии.

Остальные артефакты передадут в музеи Инвернесса и Эдинбурга.