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Кувейт победил энергокризис, запретив майнинг криптовалют
Власти Кувейта провели рейды против майнинга криптовалют, из-за чего энергопотребление в городе Аль-Вафра упало на 55%. Сильная жара и перегруженные сети вынудили власти действовать жестко.

Жара, кондиционеры на максимуме и внезапные отключения света — этой весной Кувейт столкнулся с настоящим энергетическим коллапсом. Но власти нашли неожиданного виновника проблем: майнеров криптовалют, чьи "фермы" потребляли электричество с пугающей скоростью.

Все изменилось после серии полицейских рейдов. В Аль-Вафре — одном из самых проблемных городов — энергопотребление упало на 55% за несколько дней. Проверки выявили ряд фактов: в обычных жилых домах работало оборудование, потреблявшее в 20 раз больше энергии, чем нужно для бытовых нужд.

Парадокс ситуации в том, что Кувейт с его дешевой нефтяной электроэнергией сам создал условия для такого бума майнинга. Местные "добытчики" криптовалют пользовались низкими тарифами, не задумываясь о последствиях для энергосистемы. Одна только биткоин-транзакция расходует столько же электричества, сколько средняя американская семья за месяц!

"Это не просто вопрос экономики — речь о национальной безопасности", — поясняют в кувейтском МВД. Летние температуры под 50°С сделали стабильное энергоснабжение жизненно важным вопросом: без кондиционеров в таких условиях очень тяжело.

Что интересно, формально майнинг в стране до сих пор не запрещен. Но после показательных рейдов и штрафов число желающих проверять границы дозволенного сократилось. Власти четко обозначили приоритеты: когда электростанции работают на пределе, обеспечивая базовые потребности населения, энергоемкие частные операции становятся непозволительной роскошью.

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#энергопотребление #майнинг криптовалют #энергокризис #кувейт
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