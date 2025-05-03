Москва, Подмосковье и Краснодарский край возглавили рейтинг регионов с самой развитой сетью зарядных станций для электромобилей. В некоторых областях инфраструктура опережает спрос.

Российские регионы развивают зарядную инфраструктуру для электрокаров с разной скоростью. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, но в некоторых областях станций больше, чем нужно.

По данным Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ), больше всего электромобилей зарегистрировано в Москве — около 30 тысяч. За столицей следуют Московская область (7,8 тысячи), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 7 тысяч), Татарстан (2,7 тысячи), Иркутская и Ростовская области (по 2,6 тысячи).

Однако количество зарядок не всегда соответствует числу электрокаров. В Красноярском крае на 1250 машин приходится 305 станций, на Сахалине — 288 зарядок при 385 электромобилях. В Башкирии, Новосибирской и Нижегородской областях инфраструктура также опережает спрос.

По словам Армена Сафаряна, председателя АПОЭ, идеальное соотношение — 15-20 электромобилей на одну зарядку. В Москве этот показатель достигает 27 к 1, что создает дефицит. В Краснодарском крае и Петербурге ситуация лучше — 17 к 1. В остальных регионах станций пока больше, чем нужно: 10 машин на одну зарядку или меньше.

Пока инфраструктура развивается неравномерно, но рост числа электромобилей может изменить ситуацию. Владельцам электричек в регионах с избытком станций живется комфортнее, но бизнесу сложнее зарабатывать на зарядках.