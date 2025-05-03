Финансовый директор Mozilla заявил, что Firefox может исчезнуть, если Google лишат права платить за статус поиска по умолчанию. До 90% доходов браузера зависят от этой сделки.

Firefox может лишиться основного источника дохода. Финансовый директор организации назвал перспективы браузера «пугающими».

Эрик Мюльхайм, финансовый директор Mozilla, выступил с тревожным заявлением: если Google запретят платить за статус поисковой системы по умолчанию в Firefox, браузер окажется на грани исчезновения. Сейчас около 85% доходов Mozilla поступает именно от этой сделки.

Министерство юстиции США требует запретить Google подобные соглашения, считая их частью монопольной практики. Но для Firefox это катастрофа — без денег от поискового гиганта Mozilla придется урезать бюджеты на разработку, что сделает браузер менее конкурентоспособным.

Дело в том, что 90% доходов Mozilla генерирует Firefox, причем 85% этой суммы — платежи от Google за поиск по умолчанию, а альтернативы (например, Bing) приносят меньше денег, да и пользователи неохотно их принимают. Мюльхайм предупредил о «нисходящей спирали»: сокращение инвестиций → ухудшение продукта → отток пользователей → еще меньше доходов. В худшем случае Firefox просто «выйдет из бизнеса».

Парадокс антимонопольного дела в том, что суд хочет ослабить влияние Google, но для Firefox это может иметь обратный эффект. Браузерный движок Gecko — единственный, не принадлежащий крупным корпорациям (в отличие от Chromium от Google и WebKit от Apple). Если Mozilla обанкротится, рынок станет еще более монополизированным.

А Mozilla не может просто сменить партнера, поскольку Bing (Microsoft) платит меньше и хуже монетизирует трафик. Кроме того, в 2014–2017 Firefox уже пробовал сделать Yahoo поиском по умолчанию — пользователи массово уходили. Ну а реклама в браузере (как у Opera) не подходит Firefox из-за политики конфиденциальности.

Mozilla надеется, что суд учтет ее позицию. Но даже если появится новый игрок с поиском уровня Google, на это уйдут годы. А Firefox может не дожить до этого момента. Мюльхайм говорит, если бы существовала хотя бы одна компания, способная конкурировать с Google, это помогло бы Mozilla. Но пока мы боремся за выживание. «Это очень пугает».

Пока судья Амит Мехта рассматривает дело, будущее одного из последних независимых браузеров висит на волоске.