Китайский автопроизводитель Lynk & Co представил новый гибридный внедорожник с запасом хода до 1440 км. Модель оснащается двумя или тремя электродвигателями и передовыми системами автономного вождения.

Автомобильный мир замер в ожидании – китайский бренд Lynk & Co (принадлежащий Geely) представил свой новый флагманский внедорожник, который может изменить представление о гибридных автомобилях. Модель под номером 900 поражает не только технологиями, но и фантастическим запасом хода – до 1440 км на одном баке и заряде батареи.

Этот пятиметровый гигант с шестью местами больше напоминает роскошную гостиную на колесах, чем обычный автомобиль. Пассажиры второго ряда могут развернуть кресла на 180 градусов и устроить настоящую беседу лицом к лицу, а третий ряд регулируется с точностью до миллиметра.

Но главное – это сердце новинки. Инженеры предложили три варианта силовой установки, и каждый из них впечатляет. В топовой версии скромный на вид 2-литровый бензиновый двигатель работает в паре с тремя (!) электромоторами, вместе выдают 872 «лошадки». Такой табун сил разгоняет махину до сотни за 4,3 секунды – как многие спорткары.

Секрет феноменального запаса хода кроется в умной гибридной системе и огромной батарее на 52 кВт·ч. На одной электротяге внедорожник может проехать до 280 км – больше, чем многие чистые электрокары. А когда заряд заканчивается, в дело вступает ДВС, доводя общий пробег до 1440 км – это маршрут Москва-Краснодар без дозаправки.

Не забыли инженеры и о технологиях будущего. Автомобиль получил систему автономного вождения на базе новейших чипов Nvidia, которая умеет самостоятельно передвигаться и по городу, и по трассе. А безопасность обеспечивает уникальный каркас кузова, прошедший краш-тесты на запредельных скоростях.

Учитывая уровень оснащения и инноваций, стоимость нельзя назвать заоблачной – в Китае модель стартует от $42 500. Правда, когда (и если) эта модель доберется до других рынков, стоимость наверняка вырастет. Но уже сейчас ясно – китайские автопроизводители вышли на новый уровень, заставляя традиционных автогигантов нервно курить в сторонке.

Остается главный вопрос – сможет ли этот технологический шедевр покорить мир или останется локальным китайским феноменом? Ответ мы узнаем в ближайшие годы, а пока можно только восхищаться инженерной мыслью, превратившей обычный внедорожник в настоящий дом на колесах с невероятными возможностями.