Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Компания Lynk & Co показала гибридный внедорожник с тремя электромоторами и запасом хода 1440 км
Китайский автопроизводитель Lynk & Co представил новый гибридный внедорожник с запасом хода до 1440 км. Модель оснащается двумя или тремя электродвигателями и передовыми системами автономного вождения.

Автомобильный мир замер в ожидании – китайский бренд Lynk & Co (принадлежащий Geely) представил свой новый флагманский внедорожник, который может изменить представление о гибридных автомобилях. Модель под номером 900 поражает не только технологиями, но и фантастическим запасом хода – до 1440 км на одном баке и заряде батареи.  

Этот пятиметровый гигант с шестью местами больше напоминает роскошную гостиную на колесах, чем обычный автомобиль. Пассажиры второго ряда могут развернуть кресла на 180 градусов и устроить настоящую беседу лицом к лицу, а третий ряд регулируется с точностью до миллиметра.  

Но главное – это сердце новинки. Инженеры предложили три варианта силовой установки, и каждый из них впечатляет. В топовой версии скромный на вид 2-литровый бензиновый двигатель работает в паре с тремя (!) электромоторами, вместе выдают 872 «лошадки». Такой табун сил разгоняет махину до сотни за 4,3 секунды – как многие спорткары.  

Секрет феноменального запаса хода кроется в умной гибридной системе и огромной батарее на 52 кВт·ч. На одной электротяге внедорожник может проехать до 280 км – больше, чем многие чистые электрокары. А когда заряд заканчивается, в дело вступает ДВС, доводя общий пробег до 1440 км – это маршрут Москва-Краснодар без дозаправки.  

Не забыли инженеры и о технологиях будущего. Автомобиль получил систему автономного вождения на базе новейших чипов Nvidia, которая умеет самостоятельно передвигаться и по городу, и по трассе. А безопасность обеспечивает уникальный каркас кузова, прошедший краш-тесты на запредельных скоростях.  

Учитывая уровень оснащения и инноваций, стоимость нельзя назвать заоблачной – в Китае модель стартует от $42 500. Правда, когда (и если) эта модель доберется до других рынков, стоимость наверняка вырастет. Но уже сейчас ясно – китайские автопроизводители вышли на новый уровень, заставляя традиционных автогигантов нервно курить в сторонке.  

Остается главный вопрос – сможет ли этот технологический шедевр покорить мир или останется локальным китайским феноменом? Ответ мы узнаем в ближайшие годы, а пока можно только восхищаться инженерной мыслью, превратившей обычный внедорожник в настоящий дом на колесах с невероятными возможностями.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#китай #электромобили #geely #zeekr #lynk &amp; co #гибридный внедорожник
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
10
Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
3
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
19
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
+
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
Трамп заявил, что Samsung планирует «крупные инвестиции» в США
+
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
Стали известны характеристик чипсета OnePlus Nord 5
1
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
2
Garmin может добавить поддержку LTE в серию Fenix 8 и другие флагманские умные часы
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
Casio анонсировала скелетонизированные часы G-Shock GBX-100S с металлическим безелем
5
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
6
Samsung Galaxy S25 Edge с корпусом 5.85 мм, Snapdragon 8 Elite и 200-Мп камерой дебютирует 13 мая
+
Intel анонсирует игровой комплект для процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения
+
Windows 10 теряет своих пользователей, а Windows 11 становится популярнее в мире
2
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
2
Mechanical Revolution анонсировала Canglong 16X Pro с процессором AMD Ryzen 9-9955HX и 32 Гб ОЗУ
+

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
1
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
2
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
13
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
9
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
74
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
3
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
8
Microsoft больше не нужны пароли
+
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:25
Да как бы на современных заводах двери роботы устанавливают и тяжести уже весьма давно и давно. О чём вопли то? Кому-то денег хочется, а его на зарплату не возьмут?
Завод Hyundai в США будет выпускать 100 000 электромобилей в год с помощью роботов
Ненавижу Bernigan'a и урода Шешу
20:20
Он порваный в клочья
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Ненавижу Bernigan'a и урода Шешу
20:20
мне на баны вообще насрать,главное я шешунца забанил и трусонюха
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Мятный Леденец
20:20
он и Донбасс губами возвращает, всё ни как
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Ненавижу Bernigan'a и урода Шешу
20:19
а вот хренас там,нет у меня других акков тут кроме Ненавижу Бернигана
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Nepranov-porvanov
20:19
К сожалению мимо 🤭
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Nepranov-porvanov
20:19
Да было дело ))) и у меня еще на год такого вкусного припасено 🤭🤭🤭
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Ненавижу Bernigan'a и урода Шешу
20:18
да ты наверное его эквилибристику выкладывал с переобуванием.там скрины постов были, я ржал.там он в воздухе сальто делал и шнурки завязывал
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Мятный Леденец
20:18
мне приятно наблюдать, как ты пердя в свой диван, просрал свою страну 404, а тебе приятно?
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Ненавижу Bernigan'a и урода Шешу
20:17
иди лечись,я вообще не знаю кто это.видно у тебя полно поклонников.так что мимо кловун.как видишь я тут и готов тебя чмырить,всегда.сейчас и начнем
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем