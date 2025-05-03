Астрономы обнаружили загадочный объект в 105 миллиардах километров от Солнца. Его движение и масса соответствуют гипотетической Девятой планете.

Ученые вновь приблизились к разгадке одной из главных тайн Солнечной системы. Новые данные указывают на возможное существование Девятой планеты за орбитой Нептуна.

Международная команда астрономов проанализировала инфракрасные снимки неба, сделанные с разницей в 23 года. На них обнаружился объект, который за это время сместился — как и должно происходить с далекой планетой.

В 2021 году астроном Майкл Роуэн-Робинсон обнаружил в архивных данных IRAS (1983 год) возможный след Девятой планеты. Однако тогда подтвердить находку не удалось. Теперь ученые сравнили эти данные со снимками японского спутника AKARI (2006 год) и нашли объект, сместившийся почти на градус — именно так могла бы двигаться гипотетическая планета.

Объект расположен примерно в 225 астрономических единицах от Солнца (1 а.е. — расстояние от Земли до Солнца). Его масса может превышать земную в 5-10 раз, а орбита сильно отличается от орбит известных планет. Ближайшая к Солнцу точка орбиты находится на расстоянии 280 а.е., самая дальняя — 1120 а.е. (105 миллиардов километров).

Такие параметры соответствуют теоретическим расчетам для Девятой планеты. Интересно, что объект оказался массивнее ожидаемого — возможно, размером с Нептун. Это ставит новые вопросы о его происхождении: сформировался ли он вместе с Солнечной системой или был захвачен у другой звезды?

Пока находка остается лишь кандидатом. Для подтверждения нужны дополнительные наблюдения. Если гипотеза верна, это будет первая планета, открытая по косвенным признакам, а не прямым наблюдениям.

Открытие Девятой планеты помогло бы объяснить аномалии в движении объектов за Нептуном и дало бы новые данные об эволюции Солнечной системы. Но окончательные выводы делать рано — ученым предстоит еще много работы.