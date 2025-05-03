Недавно рассекреченные материалы ЦРУ содержат информацию о трех предполагаемых инопланетных базах. Две из них, согласно документам, расположены на нашей планете.

Газета Daily Mail сообщила, что в недавно опубликованных архивах американской разведки обнаружены любопытные сведения. Речь идет о проектах по изучению паранормальных явлений и предполагаемых следах внеземных цивилизаций.

Архивные материалы ЦРУ содержат отчеты о программе "Звездные врата", действовавшей с 1970-х годов. В рамках проекта специалисты работали с людьми, заявлявшими о паранормальных способностях. Эти так называемые "экстрасенсы" указывали на возможное существование трех инопланетных баз – две земные и одна на Титане, спутнике Сатурна.

Согласно описаниям, в Солнечной системе могут присутствовать три типа гуманоидов. Первые имеют характерную крупную голову и нечеловеческую внешность. Второй тип описывают как бледнокожих существ с заостренными чертами лица. Третьи визуально неотличимы от обычных людей.

В 2025 году ЦРУ опубликовало отчет о предполагаемом инциденте в Сибири в конце 1980-х. Документ ссылается на материалы КГБ, где описывается столкновение военных с неопознанным объектом. Согласно этим данным, после контакта с НЛО несколько десятков солдат якобы превратились в каменные изваяния. Однако источником информации оказалась статья в региональной газете.

В последние годы тема НЛО активно обсуждается в США. В 2023 году конгресс провел специальные слушания, где бывший сотрудник разведки Дэвид Груш заявил о находках неземных технологий. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на секретность информации. Стоит отметить, что сам Груш ранее имел проблемы с психическим здоровьем.

Программа "Звездные врата" официально прекратила существование в 1995 году. Эксперты признали ее методы ненаучными и малоэффективными для разведывательной деятельности. Тем не менее, рассекреченные документы продолжают вызывать интерес у исследователей аномальных явлений.