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The Shadow Syndicate — стелс-экшен с буллет-таймом в стиле нуар вышел в Steam
На Gamescom Latam анонсировали The Shadow Syndicate — стелс-экшен в нуар-сеттинге 1930-х. Игра выйдет на PC и консолях в 2026 году.

Студия KillaSoft представила The Shadow Syndicate — сюжетный стелс-экшен с элементами буллет-тайма. Действие игры развернется в Бруклине 1930-х годов.  

Игроки возьмут на себя роль Сэма Марлоу — бывшего солдата, а теперь частного детектива. Ему предстоит расследовать сверхъестественный заговор с участием тайных обществ и оккультных сил.  

Геймплей сочетает скрытное прохождение и перестрелки от третьего лица с эффектом замедления времени. Особенность — Кольцо Жертвоприношения, дающее особые способности, но постепенно убивающее героя.  

Разработчики показали игру на Future Games Show в рамках Gamescom Latam. The Shadow Syndicate стала одним из немногих новых анонсов мероприятия.  

Релиз запланирован на 2026 год для PC и консолей. Пока KillaSoft не раскрывает точные платформы и детали сюжета.  

Игра выделяется стилистикой — мрачный нуар-сеттинг с элементами мистики. Будет интересно посмотреть, как разработчики обыграют эпоху Великой депрессии в игровом процессе.

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#нуар #стелс-экшен #killasoft #the shadow syndicate #буллет-тайм
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