Студия KillaSoft представила The Shadow Syndicate — сюжетный стелс-экшен с элементами буллет-тайма. Действие игры развернется в Бруклине 1930-х годов.
Игроки возьмут на себя роль Сэма Марлоу — бывшего солдата, а теперь частного детектива. Ему предстоит расследовать сверхъестественный заговор с участием тайных обществ и оккультных сил.
Геймплей сочетает скрытное прохождение и перестрелки от третьего лица с эффектом замедления времени. Особенность — Кольцо Жертвоприношения, дающее особые способности, но постепенно убивающее героя.
Разработчики показали игру на Future Games Show в рамках Gamescom Latam. The Shadow Syndicate стала одним из немногих новых анонсов мероприятия.
Релиз запланирован на 2026 год для PC и консолей. Пока KillaSoft не раскрывает точные платформы и детали сюжета.
Игра выделяется стилистикой — мрачный нуар-сеттинг с элементами мистики. Будет интересно посмотреть, как разработчики обыграют эпоху Великой депрессии в игровом процессе.