SpaceX провела статические испытания двигателей Starship перед Flight 9. Завершились они необычной синей вспышкой, что могло указывать на технические проблемы.

Перед девятым испытательным полетом Starship компания SpaceX провела серию тестов. Один из них закончился неожиданно — яркой синей вспышкой, не характерной для обычных технических процедур.

Вчера на полигоне в Техасе SpaceX провела статический прожиг двигателей Starship — стандартную проверку перед полетом. Однако кадры с места событий показали необычное завершение теста: через 30 секунд работы двигателей последовала яркая синяя вспышка. Такие явления не входят в типовой сценарий испытаний. Посмотреть видео этого инцидента можно тут и тут в соцсети Х.

Это уже не первые проблемы с верхней ступенью Starship второго поколения. В январе ракета взорвалась после отделения от ускорителя — из-за вибраций и возгорания в двигательном отсеке. В марте Flight 8 повторил судьбу предшественника, но SpaceX так и не раскрыла точных причин аварии.

Нынешние тесты должны были проверить возможность повторного запуска двигателя Raptor в космосе — критически важную функцию для маневрирования. В ноябре SpaceX впервые успешно испытала эту систему на Starship первого поколения. Но со второй версией ракеты пока не все гладко.

Компания подтвердила, что тестируемый корабль отправится в Flight 9. Однако синяя вспышка могла означать проблемы с топливной системой или другими компонентами. SpaceX часто тестирует технику на пределе, выявляя слабые места до полета.

После инцидента компания продолжила испытания, но теперь вопрос в том, повлияет ли этот эпизод на график Flight 9. Ранее SpaceX наращивала темпы подготовки, но неожиданные сбои могут потребовать дополнительных проверок.