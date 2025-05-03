Перед девятым испытательным полетом Starship компания SpaceX провела серию тестов. Один из них закончился неожиданно — яркой синей вспышкой, не характерной для обычных технических процедур.
Вчера на полигоне в Техасе SpaceX провела статический прожиг двигателей Starship — стандартную проверку перед полетом. Однако кадры с места событий показали необычное завершение теста: через 30 секунд работы двигателей последовала яркая синяя вспышка. Такие явления не входят в типовой сценарий испытаний. Посмотреть видео этого инцидента можно тут и тут в соцсети Х.
Это уже не первые проблемы с верхней ступенью Starship второго поколения. В январе ракета взорвалась после отделения от ускорителя — из-за вибраций и возгорания в двигательном отсеке. В марте Flight 8 повторил судьбу предшественника, но SpaceX так и не раскрыла точных причин аварии.
Нынешние тесты должны были проверить возможность повторного запуска двигателя Raptor в космосе — критически важную функцию для маневрирования. В ноябре SpaceX впервые успешно испытала эту систему на Starship первого поколения. Но со второй версией ракеты пока не все гладко.
Компания подтвердила, что тестируемый корабль отправится в Flight 9. Однако синяя вспышка могла означать проблемы с топливной системой или другими компонентами. SpaceX часто тестирует технику на пределе, выявляя слабые места до полета.
После инцидента компания продолжила испытания, но теперь вопрос в том, повлияет ли этот эпизод на график Flight 9. Ранее SpaceX наращивала темпы подготовки, но неожиданные сбои могут потребовать дополнительных проверок.