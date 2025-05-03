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США начали производство противотанковых мин нового поколения XM204
Армия США одобрила противотанковые мины XM204, способные атаковать бронетехнику сверху. Система разработана для быстрого создания заграждений на пути машин противника.

Американские военные получили новое средство против современных танков — систему XM204. Эти переносные мины могут поражать бронетехнику сверху, где броня слабее.  

Компания Textron Systems завершила испытания первой партии мин XM204 на полигоне Юма в Аризоне. Теперь система готова к серийному производству. Ее главная задача — останавливать танки и другую технику противника, создавая на их пути заграждения.  

XM204 работает просто: четыре мины в прочном контейнере выстреливают вверх, а затем атакуют цель сверху. Такой подход эффективен против современных машин с усиленной лобовой броней. Мины можно использовать отдельно или вместе с другими заграждениями.  

Система оснащена механизмом самоуничтожения — через 48 часов после установки мины обезвреживаются. Это снижает риск для мирных жителей после окончания боевых действий.  

«XM204 дает командирам гибкий инструмент для контроля местности», — отметил Генри Финнерал из Textron. Мины не просто блокируют дорогу — они заставляют противника менять маршруты, сбивая его планы.  Результаты проведенных испытаний подтвердили: новые мины можно интегрировать в сеть дистанционно управляемых заграждений.  

Западные СМИ утверждают, что новые мины — часть общей модернизации армии США. Они должны помочь пехоте противостоять танкам без тяжелого вооружения.

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#армия сша #textron systems #противотанковые мины #xm204 #современные вооружения
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