Армия США одобрила противотанковые мины XM204, способные атаковать бронетехнику сверху. Система разработана для быстрого создания заграждений на пути машин противника.

Американские военные получили новое средство против современных танков — систему XM204. Эти переносные мины могут поражать бронетехнику сверху, где броня слабее.

Компания Textron Systems завершила испытания первой партии мин XM204 на полигоне Юма в Аризоне. Теперь система готова к серийному производству. Ее главная задача — останавливать танки и другую технику противника, создавая на их пути заграждения.

XM204 работает просто: четыре мины в прочном контейнере выстреливают вверх, а затем атакуют цель сверху. Такой подход эффективен против современных машин с усиленной лобовой броней. Мины можно использовать отдельно или вместе с другими заграждениями.

Система оснащена механизмом самоуничтожения — через 48 часов после установки мины обезвреживаются. Это снижает риск для мирных жителей после окончания боевых действий.

«XM204 дает командирам гибкий инструмент для контроля местности», — отметил Генри Финнерал из Textron. Мины не просто блокируют дорогу — они заставляют противника менять маршруты, сбивая его планы. Результаты проведенных испытаний подтвердили: новые мины можно интегрировать в сеть дистанционно управляемых заграждений.

Западные СМИ утверждают, что новые мины — часть общей модернизации армии США. Они должны помочь пехоте противостоять танкам без тяжелого вооружения.