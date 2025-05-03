Hyundai Motor Group начал внедрение человекоподобных роботов Atlas на своем заводе в Джорджии. Автоматизация — часть масштабной программы стоимостью $21 млрд, направленной на увеличение производства электромобилей в США.

Hyundai делает ставку на роботизацию: на новом заводе Metaplant America в Джорджии компания запускает человекоподобных роботов Atlas. Они заменят людей на сложных операциях, таких как установка дверей и переноска тяжелых деталей.

Роботы Atlas, разработанные Boston Dynamics, начнут работать на заводе Hyundai уже в этом году. Они возьмут на себя до 40% операций по сборке автомобилей. Помимо Atlas, Hyundai использует четвероногих роботов Spot для контроля качества на производственных линиях.

Автоматизация — ключевая часть инвестиционной программы Hyundai в США. Компания вложит $21 млрд, включая $6 млрд в инновации и роботизацию. Одна из причин — тарифы на импорт, из-за которых Hyundai решил активнее развивать местное производство.

Новый завод в Джорджии будет выпускать 100 000 электромобилей и гибридов в год, а в перспективе — до 500 000. Всего Hyundai планирует увеличить производство в США до 1,2 млн машин в год — на 70% больше, чем в 2024-м.

Аналитики отмечают, что гибриды остаются сильной стороной Hyundai. «Они привлекают покупателей соотношением цены и эффективности», — говорит Ли Джэ-ил из Eugene Investment & Securities. Однако зависимость от импорта из Южной Кореи создает риски из-за возможного роста тарифов.

Несмотря на это, Hyundai пока не повышает цены в США. Компания рассчитывает, что автоматизация и локальное производство помогут сохранить конкурентоспособность. Пока другие автопроизводители сосредоточены на электромобилях, Hyundai делает ставку на гибкость. Роботы Atlas — лишь первый шаг в этой стратегии.