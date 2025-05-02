Самарская область возглавила список

Согласно данным агентства "Автостат", в России на 1000 жителей приходится 331 легковой автомобиль. Однако этот показатель значительно варьируется в зависимости от региона.

Самарская область возглавила рейтинг регионов с наибольшим количеством автомобилей на душу населения – 364 машины на 1000 человек. Вслед за ней расположились Краснодарский край (354 машины) и Татарстан (351 машина). В первую десятку также вошли Челябинская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская области, Московская область и Башкортостан с показателями от 337 до 349 автомобилей.

Столичные регионы показали более скромные результаты. В Москве на 1 000 жителей приходится 313 автомобилей, что ниже среднего по стране. Санкт-Петербург с показателем 329 машин также не попал в число лидеров.

На международной арене Россия занимает скромное место в пятом десятке стран по уровню автомобилизации, уступая не только развитым странам, но и некоторым развивающимся государствам. Абсолютными лидерами стали карликовые европейские страны: Сан-Марино (1 300 автомобилей), Лихтенштейн (1 193 машин) и Андорра (1 050 машин). Среди крупных государств первенство держат США (908 машин) и Новая Зеландия (884 машин).

Разница в показателях между регионами России объясняется различным уровнем доходов населения, развитостью общественного транспорта и особенностями расселения. В густонаселенных городах с развитой инфраструктурой потребность в личном транспорте традиционно ниже.