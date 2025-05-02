АвтоВАЗ официально пояснил, как покупатели могут приобрести автомобили Lada без дилерских наценок. Компания подтвердила возможность заказа машины в базовой комплектации по рекомендованной цене.

Многие покупатели новых автомобилей Lada сталкиваются с дилерскими наценками за дополнительное оборудование. В ответ на многочисленные вопросы АвтоВАЗ разъяснил, как можно приобрести машину по заводской цене.

Представители АвтоВАЗа в Telegram-канале «Поладим с LADA» пояснили, что дилеры действительно имеют право устанавливать дополнительное оборудование на автомобили. Однако покупатель может отказаться от этих опций и заказать машину в базовой комплектации.

Для этого необходимо заключить с дилером предварительный договор, указав конкретную модель, комплектацию и цвет. После производства автомобиля покупатель сможет получить его без лишних наценок. Сроки ожидания могут различаться в зависимости от модели и дилерского центра.

Альтернативный вариант — воспользоваться онлайн-витриной производителя, где указаны рекомендованные цены. АвтоВАЗ подчеркивает, что продолжает бороться с необоснованными наценками дилеров. В 2023 году компания даже приостанавливала поставки нескольким московским автосалонам за систематическое завышение цен.

Покупателям, столкнувшимся с отказом продать автомобиль по официальной цене, рекомендуют обращаться на горячую линию АвтоВАЗа или напрямую к вице-президенту компании по продажам. QR-коды для обратной связи размещены во всех официальных салонах Lada.

Фактически, приобрести новую Lada по заводской цене возможно, но это потребует дополнительных действий от покупателя — оформления предзаказа или использования онлайн-каналов продаж.