Илон Маск, возглавляющий Департамент государственной эффективности США, раскритиковал чиновников за нецелевое использование бюджетных средств. По его словам, госслужащие тратили деньги налогоплательщиков на аренду дорогих площадок для вечеринок.

Глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес американских чиновников. В эфире Fox News он заявил о систематическом нецелевом использовании бюджетных средств.

Маск рассказал, что госслужащие годами тратили государственные деньги на личные нужды. Сначала суммы были небольшими, но со временем масштабы растрат выросли до аренды целых стадионов для вечеринок. "…они наглеют и с каждым годом крадут все больше", - пояснил глава DOGE.

В ответ на эти нарушения департамент ввел новое правило. Теперь чиновники должны предоставлять чеки перед получением бюджетных средств. По данным сотрудников ведомства, эта мера уже прекратила практику нецелевых расходов.

DOGE также выявил другие нарушения. Например, Управление по делам малого бизнеса выдавало кредиты несуществующим получателям – людям старше 120 лет, детям до 11 лет и даже тем, кто должен родиться только в 2165 году.

Департамент государственной эффективности создали по инициативе Дональда Трампа для борьбы с нерациональными расходами. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, ведомство уже обнаружило факты незаконного использования бюджетных средств.