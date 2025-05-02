Китай значительно увеличил поставки мяса в Россию, заняв третье место среди экспортеров. Объем импорта из КНР вырос почти в четыре раза за год.

В минувшем году Китай резко нарастил экспорт мясной продукции в Россию, почти учетверив поставки. По данным аналитики, КНР вошла в тройку крупнейших поставщиков мяса на российский рынок.

Российский импорт мяса в прошлом году составил около 2,2 млрд долларов. Традиционно крупнейшим поставщиком осталась Беларусь, обеспечившая 56,5% от общего объема – 1,3 млрд долларов. Поставки из Беларуси выросли на 15% по сравнению с 2023 годом.

Второе место сохранила Бразилия с показателем 404,3 млн долларов (18,1% от общего импорта). Бразильские поставки увеличились примерно на треть.

Наиболее впечатляющий рост показал Китай, поднявшийся с девятого на третье место в рейтинге. Экспорт китайского мяса в Россию вырос в 3,9 раза, достигнув 125,8 млн долларов. Доля КНР в российском импорте мяса составила 5,6%.

В первую шестерку поставщиков также вошли Парагвай (95,9 млн долларов), Швейцария (81,2 млн) и Аргентина (78 млн). При этом Парагвай сократил экспорт на четверть, а Аргентина, напротив, увеличила на 20%.

Казахстан и Уругвай продемонстрировали умеренный рост, заняв седьмую и восьмую позиции соответственно. Замыкают десятку Колумбия и Индия, снизившие свои поставки в Россию.