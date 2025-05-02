Режим Stadium в Overwatch 2 стал самым популярным среди игроков, обогнав Competitive и Quick Play. Разработчики поделились планами по его развитию в ближайших сезонах.

Blizzard сообщила, что новый режим Stadium в Overwatch 2 превзошел все ожидания. За первую неделю игроки провели в нем 7,8 миллионов часов, что вдвое больше, чем у предыдущего рекордсмена — OW Classic.

Режим Stadium, запущенный недавно, сразу привлек внимание сообщества. За семь дней игроки сыграли 2,3 миллиона матчей, заработали 900 миллиардов внутриигровой валюты и выбрали 206 миллионов предметов. Любопытно, что Лусио оказался одновременно самым эффективным, но наименее популярным героем в этом режиме.

Изначально разработчики задумывали Stadium как турнир для восьми команд с элементами случайности. Однако тесты показали, что случайные улучшения мешают игрокам строить стратегии. Теперь Blizzard сосредоточилась на балансе, сохранив разнообразие, но сделав акцент на осмысленном выборе сборок.

В ближайшем обновлении середины сезона режим получит новые балансные изменения и героя — Фрейю. Сезон 17 добавит Sigma, Junkrat и Zenyatta, а также карты Esperanca и Samoa. Появятся и новые функции: сохранение сборок, пользовательские игры и кросс-игра для нерейтинговых матчей.

В августе, с выходом 18-го сезона, в Stadium добавят Уинстона, Соджорн и Бригитту. Игроки получат две новые карты (New Route 66 и London), режим Payload race и систему квестов с наградами.

Blizzard планирует и дальше развивать Stadium. Начиная с 19-го сезона, каждый сезон будет приносить новых героев, карты и механики, включая режим Draft и улучшенные предметы. Пока режим остается соревновательным, но разработчики рассматривают вариант и для казуальной аудитории.

Успех Stadium показал, что игроки готовы к экспериментальным режимам. Теперь Blizzard предстоит поддерживать этот интерес, регулярно обновляя контент и учитывая фидбек сообщества.