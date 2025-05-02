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SuperJob: 77% россиян не планируют полностью отказываться от наличных денег
Большинство россиян не планируют полностью отказываться от наличных денег. Главные причины – не везде можно расплатиться картой, а также привычка к бумажным купюрам и монетам.

Несмотря на активное развитие безналичных платежей, большинство россиян по-прежнему не готовы полностью отказаться от наличных денег. Согласно опросу SuperJob, только 14% респондентов согласны перейти на карты и электронные кошельки.  

Опрос, проведенный в конце апреля среди 1600 россиян, показал: 77% участников не собираются отказываться от бумажных денег. Многие объясняют это тем, что карты принимают не везде – особенно в небольших городах и на рынках.  

Еще одна причина – психологическая привязанность к наличным. Респонденты признаются, что им нравится «звон монет и шелест купюр». Некоторые опасаются тотального контроля со стороны банков или боятся остаться без денег, если пропадет интернет.  

Только 14% опрошенных готовы полностью перейти на безнал. Чаще это мужчины (15% против 12% у женщин), люди 35-45 лет и те, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.  

Другое исследование от ВТБ подтверждает: половина россиян хранит дома наличные. Чаще всего – от 5 до 30 тысяч рублей. Многие прячут деньги в сейфах, книгах или даже в скрытых карманах одежды.  

Хотя безналичные платежи становятся удобнее, наличные пока остаются важной частью финансовых привычек россиян. Особенно для тех, кто ценит надежность и не хочет зависеть от технологий.

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#россия #финансы #опрос #безналичные расчеты #наличные деньги #платежные привычки
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