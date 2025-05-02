Белорусская компания UST Inc. представила высокоскоростной рельсовый беспилотник, способный перевозить пассажиров со скоростью до 500 км/ч. Конструкция обеспечивает безопасность, энергоэффективность и комфорт.

В Беларуси разработали рельсовый беспилотник, который может изменить представление о скоростном транспорте. Юнибус U5-75304 от компании UST Inc. способен перевозить пассажиров со скоростью до 500 км/ч — быстрее многих поездов и сопоставимо с самолетами на средних дистанциях.

Инженеры сделали ставку на прочность и безопасность. Корпус выполнен из алюминиевых сплавов и композитных материалов, устойчивых к ударам и внешним воздействиям. Даже столкновение с трехкилограммовой птицей не выведет его из строя — обтекатели спроектированы с запасом прочности.

Подвеска устроена так, чтобы пассажиры не чувствовали тряски даже на максимальной скорости. Двухступенчатая система с пневматическими элементами и амортизаторами гасит вибрации, а дополнительные ролики и страховочные механизмы исключают сход с рельса.

Тормозить на таких скоростях — отдельная задача. Здесь работает многоуровневая система: электродинамическое торможение возвращает энергию в сеть, а в экстренных случаях включаются аэродинамические щитки и карбон-керамические диски.

По расчетам, беспилотник будет потреблять 355 кВт·ч на 100 км — это дешевле, чем авиаперелеты на аналогичные расстояния. Вместимость пока небольшая — до 15 человек, но для региональных маршрутов этого достаточно.

Если проект получит развитие, через несколько лет такие модули могут появиться на скоростных трассах, сократив время в пути без необходимости строить аэропорты. Пока это только испытания, но конкуренция с авиацией уже выглядит реальной.