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В России за месяц снизились цены на автомобили семи брендов
В апреле 2025 года в России произошло неожиданное снижение цен на автомобили семи брендов. Это изменение затронуло как китайские марки, так и отечественных производителей.

Апрель 2025 года запомнится российским автолюбителям снижением цен на автомобили сразу семи брендов. В то время как один производитель увеличил стоимость своих моделей, другие сделали шаг навстречу покупателям, значительно снизив цены на свои автомобили.

Согласно мониторингу цен, проведенному «Автоновостями дня», в апреле только один автопроизводитель повысил стоимость своих автомобилей, в то время как семь брендов отметились снижением. Некоторые компании предприняли решительные меры, чтобы сделать свои модели более доступными для покупателей.

К примеру, китайский автопроизводитель BAIC значительно уменьшил цены на свои кроссоверы X55 и X75, собранные в Калининграде. В зависимости от комплектации, X55 подешевел на 284 000 — 314 500 рублей, а X75 стал доступнее на 225 500 — 361 500 рублей. Такие изменения привлекли внимание покупателей и могли повлиять на спрос на эти модели.

Бренд Dongfeng также не остался в стороне. Цены на его пикап DF6 снизились на 50 000 — 300 000 рублей в различных версиях. Компактный кроссовер DFSK 500 подешевел на 300 000 рублей, а семиместный DFSK ix7 стал доступнее на целых 600 000 рублей, что делает его более привлекательным для семейных покупателей.

Chery дважды пересмотрела цены в апреле. В первый раз снижение коснулось популярных моделей, таких как Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. В зависимости от комплектации, Tiggo 7 Pro Max потерял от 15 000 до 240 000 рублей, а Tiggo 4 Pro стал дешевле на 20 000 рублей. Во второй волне изменения цен затронули семиместные кроссоверы Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9, которые подешевели на 150 000 — 250 000 рублей в зависимости от версии.

Бренд Livan также не остался в стороне. Все три модели компании стали дешевле на 230 000 — 675 900 рублей. Компактный кроссовер Livan X3 Pro подешевел на 230 000 рублей, а более крупный Livan X6 Pro — на 595 900 рублей. Седан Livan S6 Pro стал привлекательнее для покупки на 675 900 рублей.

Кроме того, компания SWM, производящая автомобили на калининградском заводе «Автотор», снизила цены на свои кроссоверы G01 и G05 Pro на 78 000 — 155 000 рублей, что также может привлечь внимание покупателей.

Отечественный производитель Sollers также снизил цены на пикап Sollers ST6, который теперь стоит на 50 000 рублей меньше.

Единственным брендом, который изменил цены как в сторону повышения, так и понижения, стал Exeed. У его кроссовера LX вторая по статусу комплектация Urban подешевела на 70 000 рублей, в то время как базовая комплектация Business подорожала на 250 000 рублей.

Некоторые бренды не изменили цены на прошлогодние автомобили, зато представили новые модели 2025 года, которые оказались дороже. Например, теперь за рамные внедорожники Tank 500 и Tank 700 нужно будет переплатить 200 000 и 300 000 рублей соответственно.

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#россия #автомобили #рынок #снижение цен #бренды
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