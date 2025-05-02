Кризис связан с выходом США из организации и сокращением международной помощи

На брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о серьезном кризисе финансирования организации. Ситуация стала критической после выхода США из ВОЗ.

Гебрейесус назвал текущую ситуацию "крупнейшим сбоем в финансировании глобального здравоохранения за всю историю". Сложная ситуация сложилась после решения администрации США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ. Организация уже приостановила набор персонала и ограничила командировки из-за нехватки средств.

Глава ВОЗ отметил, что организация давно предупреждала о необходимости реформирования системы финансирования. Однако вместо планомерных изменений сейчас наблюдается хаос, вызванный резким общего объёма ассигнований. Это ставит под угрозу достижения организации в борьбе с различными заболеваниями.

Гебрейесус подчеркнул, что доноры вправе самостоятельно определять направления финансирования. ВОЗ благодарна странам, которые десятилетиями поддерживали глобальные системы здравоохранения. Однако текущая ситуация требует срочных мер для стабилизации работы организации.

Кризис финансирования может негативно сказаться на борьбе с инфекционными заболеваниями и реализации программ вакцинации в развивающихся странах. Особую тревогу вызывает возможный откат в борьбе с забытыми тропическими болезнями, которые особенно распространены среди самых наименее обеспеченных групп населения.