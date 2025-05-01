В Китае успешно провели лазерную дальнометрию Луны на расстоянии 130 000 км в условиях дневного света. Эксперимент важен для навигации и связи в дальнем космосе.

Китай впервые провел лазерную дальнометрию (laser ranging) Луны в дневных условиях. Эксперимент выполнили с помощью спутника Tiandu-1, отразив лазерный импульс на расстоянии 130 000 км и зафиксировав возвращенный сигнал.

Эксперимент провели 26–27 апреля специалисты Лаборатории исследования дальнего космоса (DSEL). Они использовали спутник Tiandu-1, запущенный в марте 2024 года для тестирования лунной навигационной сети. Лазерный импульс преодолел 130 000 км до Луны и обратно, несмотря на помехи от солнечного света.

Обычно лазерную дальнометрию проводят ночью — дневной свет создает слишком много шума для точных измерений. Китайским ученым удалось решить эту проблему, что позволит получать данные о положении спутников в любое время суток. DSEL сравнила точность эксперимента с попаданием в волосок с расстояния 10 км.

Технология критически важна для будущих лунных миссий. Китай планирует развернуть навигационную сеть «Цюэцяо», которая обеспечит связь и точное позиционирование для луноходов, посадочных модулей и, в перспективе, пилотируемых миссий. Спутник Tiandu-1 уже тестировал связь с ретранслятором Queqiao-2 и делал снимки лунной поверхности.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) намерено отправить астронавтов на Луну к 2030 году, а к 2035-му — начать строительство Международной лунной исследовательской станции вместе с Россией. Лазерная дальнометрия поможет в управлении посадкой и навигации роверов, исследующих южный полюс Луны.

Эксперимент стал частью подготовки к миссии «Чанъэ-6», которая 3 мая доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. В дальнейшем DSEL планирует увеличить дальность и частоту лазерных измерений, чтобы интегрировать технологию в повседневные космические операции.