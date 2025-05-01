Американская компания Northrop Grumman разработала новый ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем. Аппарат способен нести боевую нагрузку и поражать цели на расстоянии до 320 километров.

Как сообщил изданию The War Zone на выставке Modern Day Marine в Вашингтоне компания Northrop Grumman продемонстрировала новый боевой беспилотник Lumberjack. Аппарат относится к категории Group 3 и сочетает возможности разведки и ударных операций.

Lumberjack весит менее 598 кг и может развивать скорость от 185 до 460 км/ч, работая на высотах ниже 5490 метров. Беспилотник оснащен реактивным двигателем и модульным отсеком, который позволяет менять полезную нагрузку в зависимости от задачи. Основная конфигурация предусматривает размещение боеприпасов, аналогичных 110-килограммовой бомбе малого диаметра.

Особенностью дрона стала его универсальность – аппарат можно запускать как с наземных установок, так и с воздушных носителей. В перспективе разработчики рассматривают возможность запуска с кораблей. Lumberjack способен барражировать в районе цели несколько часов, выполняя разведывательные задачи или ожидая команды на атаку.

Стоимость одного беспилотника оценивается в 75-100 тысяч долларов. Среди вооружений, которые может нести Lumberjack, – миниатюрные высокоточные боеприпасы Hatchet массой 3 кг. Дрон также можно оснастить оборудованием для радиоэлектронной борьбы.

Испытания Lumberjack проводятся с прошлого года совместно с Управлением исследований и инжиниринга Минобороны США. Разработчики позиционируют его как систему, способную заполнить нишу между артиллерией и авиацией, обеспечивая поражение целей на средней дистанции без привлечения пилотируемых самолетов.

Сейчас Northrop Grumman ищет заказчика среди военных структур, который поможет вывести проект из экспериментальной стадии. Компания подчеркивает, что Lumberjack сочетает относительно низкую стоимость с высокой эффективностью и гибкостью применения.