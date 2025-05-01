Китайские ученые разработали инновационный подводный беспилотник Blue Whale с уникальными характеристиками. Аппарат сочетает высокую скорость с возможностью длительных автономных миссий на глубине.

28 апреля в китайском городе Чжухай состоялась презентация подводного беспилотника Blue Whale. Разработка демонстрирует значительный прогресс Китая в области автономных подводных систем.

Blue Whale длиной 11 метров и весом 12 тонн сочетает функции надводного и подводного аппарата. На поверхности он развивает скорость до 36 узлов, сопоставимую с военными кораблями, а при погружении на 60 метров может работать автономно более месяца. Такие характеристики позволяют проводить длительные исследования в сложных морских условиях.

Аппарат оснащен системой ИИ, которая самостоятельно планирует маршруты, адаптируется к изменяющимся условиям и избегает препятствий. По данным разработчиков, это втрое повышает эффективность миссий по сравнению с обычным управлением. Особое внимание уделили снижению шумности – специальные покрытия делают Blue Whale практически неотличимым от естественных морских звуков.

Основные задачи беспилотника включают метеорологические наблюдения, картографирование морского дна и экологический мониторинг. В испытаниях он за 15 дней обследовал 3000 км² дна – в пять раз быстрее обычных исследовательских судов. Уникальная конструкция позволяет работать даже во время тайфунов 12 категории.

Система модульной полезной нагрузки поддерживает более 20 специализированных инструментов для различных задач: от запуска метеорологических ракет до анализа качества воды. Двигательная установка переключается между скоростными водометами и бесшумными магнитно-жидкостными приводами в зависимости от режима работы.

Разработкой занимались специалисты Китайской академии наук и компании Yunzhou Tech. Хотя официально Blue Whale создан для гражданских целей, его характеристики позволяют использовать данный беспилотник для решения самых разных задач.