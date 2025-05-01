Эксперт рекомендует использовать энергоэффективные приборы и правильно распределять нагрузку.

Перегрузка дачных электросетей может привести к серьезным проблемам, включая отключения электроэнергии. Эксперт Юрий Власов из компании Watts Battery поделился рекомендациями по безопасному использованию электричества на даче.

Чтобы избежать перегрузки, первым делом стоит проверить доступную мощность электросети. Для этого необходимо ознакомиться с договором с энергоснабжающей компанией или техническими характеристиками подключения. Например, стандартное дачное подключение на 5 кВт позволяет использовать устройства с суммарной мощностью до 5000 Вт. Власов советует составить список всех электроприборов с указанием их мощности: холодильник — 150 Вт, обогреватель — 2000 Вт, насос — 1000 Вт.

Эксперт акцентирует внимание на важности использования энергоэффективных приборов. Замена устаревших устройств на современные с классом энергоэффективности A++ или выше поможет значительно снизить потребление электроэнергии. Например, LED-лампы потребляют в 5–10 раз меньше энергии по сравнению с лампами накаливания, что особенно важно в пиковые часы.

Правильное распределение нагрузки также играет ключевую роль. Не следует одновременно включать мощные приборы, такие как электрочайники и обогреватели. Использование таймеров или умных розеток поможет автоматизировать управление устройствами.

Установка накопителей энергии — еще один способ снизить нагрузку на сеть. Портативные или стационарные накопители позволяют накапливать электроэнергию в периоды низкой нагрузки и использовать ее в пиковые часы. Например, накопитель на 2 кВт*ч может обеспечить работу газового котла и освещения на несколько часов.

Важно также помнить, что современные холодильники могут сохранять температуру в течение шести-восьми часов при отключении электроэнергии. Однако критически важно обеспечить работу канализации и наличие воды.

Власов рекомендует регулярно проверять проводку на даче. Устаревшая или поврежденная проводка может не выдерживать даже допустимую нагрузку, поэтому диагностику электросети следует проводить каждые два-три года. Установка солнечных панелей с накопителями может значительно снизить зависимость от электросети, особенно в летние месяцы.