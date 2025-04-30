В условиях экономической нестабильности специалисты ББР Банка посоветовали россиянам пересмотреть подход к формированию финансовой подушки безопасности. Рекомендуемый объем резервных средств увеличился вдвое по сравнению с докризисными нормами.
Согласно новым рекомендациям, минимальный запас денежных средств должен покрывать расходы семьи за период от 6 до 12 месяцев. Ранее считалось достаточным накопить сумму на 3-6 месяцев. Такой запас обеспечит защиту при потере дохода или других непредвиденных обстоятельствах.
Для расчета необходимой суммы эксперты советуют:
1. Суммировать все обязательные ежемесячные платежи.
2. Учесть расходы на питание, ЖКХ, транспорт и медикаменты.
3. Умножить полученную сумму на 6 (оптимальный вариант) или 3 (минимальный).
Финансовую подушку следует хранить отдельно от основных средств и использовать только в экстренных случаях – при потере работы, болезни или серьезных непредвиденных расходах. Тратить эти деньги на плановые покупки или развлечения не рекомендуется.
Размер накоплений индивидуален и зависит от уровня доходов, стабильности работы и образа жизни конкретной семьи. Однако в текущих экономических условиях эксперты единодушно советуют увеличивать резервные сбережения.