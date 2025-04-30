Израильская авиакомпания El Al и вьетнамский перевозчик Vietnam Airlines возобновляют полеты в Россию. Рейсы в Москву начнутся в первой декаде мая.

Две зарубежные авиакомпании объявили о возобновлении регулярных рейсов в российские аэропорты. Первые полеты запланированы на начало мая 2023 года.

Израильская авиакомпания El Al возобновляет полеты в Москву с 1 мая после пятимесячного перерыва. Перевозчик будет выполнять семь рейсов в неделю по маршруту Тель-Авив - Москва (Домодедово) на самолетах Boeing 737-900. Вместе с рейсами российских авиакомпаний это доведет общее количество еженедельных рейсов между странами до 34.

Вьетнамский национальный перевозчик Vietnam Airlines начинает полеты в Россию с 8 мая. Авиакомпания будет летать дважды в неделю (по вторникам и четвергам) из Ханоя в московский аэропорт Шереметьево. Для перевозок используют широкофюзеляжные Boeing 787-900 Dreamliner вместимостью 310 пассажиров. Vietnam Airlines не выполняла рейсы в Россию с 2022 года.

Возобновление авиасообщения дает пассажирам больше возможностей для выбора рейсов по цене и времени вылета. В посольстве Израиля отметили, что частота полетов между странами вернулась к допандемийному уровню.

Для часто летающих пассажиров российские банки предлагают специальные тревел-карты. По таким картам начисляют повышенный кэшбэк за авиабилеты, предоставляют доступ в бизнес-залы и накапливают мили для последующего использования.