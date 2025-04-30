Китайская компания Chery ведет переговоры о приобретении двух заводов Volkswagen в Германии. Производитель намерен выпускать на этих мощностях автомобили для европейского рынка.

Четвертый по величине китайский автопроизводитель Chery рассматривает возможность производства автомобилей в Германии. Компания ведет переговоры о покупке двух заводов Volkswagen в Дрездене и Оснабрюке.

Chery International подтвердила продвинутые переговоры о начале производства в Германии, хотя конкретного партнера не назвала. Вице-президент компании Чарли Чжан отметил, что окончательное решение примут после изучения всех аспектов, включая нормативные требования и расходы.

В случае успеха переговоров китайский производитель планирует выпускать на немецких заводах автомобили нового бренда Lepas, представленного в апреле 2024 года. В линейку войдут два компактных и один среднеразмерный кроссовер с различными типами силовых установок: ДВС, гибридами и электромоторами.

Chery уже имеет опыт европейского производства. С 2024 года компания собирает автомобили на бывшем заводе Nissan в Барселоне совместно с местным партнером Ebro. На этой площадке выпускают гибридный Tiggo PHEV, а в планах — добавление электромобилей марок Omoda и Jaecoo.

В 2024 году Chery реализовала более 2,6 млн автомобилей под девятью брендами, включая совместное предприятие с Jaguar Land Rover. Расширение производства в Европе позволит компании избежать высоких пошлин на импорт из Китая и лучше адаптировать продукцию к местным рынкам.

Volkswagen планирует закрыть заводы в Дрездене и Оснабрюке в рамках программы оптимизации затрат. Chery рассматривает эти площадки как возможность укрепить присутствие в ключевом автомобильном регионе Европы.