Китайская компания BYD адаптирует стратегию для европейского рынка, делая акцент на гибридных автомобилях. Производитель уже начал строительство двух заводов в Европе.

Китайский автогигант BYD корректирует подход к европейскому рынку, где спрос на электромобили растет медленнее ожиданий. Компания усиливает позиции за счет гибридных моделей и локального производства.

BYD, известный как крупнейший производитель электромобилей в Китае, отмечает сдержанный интерес европейцев к полностью электрическим моделям. В первом квартале 2025 года компания продала в Европе 37 тысяч автомобилей, из которых значительную часть составили гибриды.

Сейчас в европейской линейке BYD представлен только один гибрид — седан Seal DM-i. Однако в 2025 году ассортимент расширят как минимум двумя новыми гибридными моделями. Первые поставки начнутся с Германии — ключевого рынка для производителя.

Для снижения зависимости от импортных пошлин BYD строит заводы в Венгрии и Турции. Эти предприятия будут поставлять автомобили на европейский рынок, что позволит избежать дополнительных расходов.

Параллельно компания развивает премиальный бренд Denza, который позиционирует как конкурента Mercedes-Benz и BMW. Первой моделью для Европы станет электрический Z9 GT, созданный как альтернатива Porsche Taycan.

Продажи BYD в Европе показывают устойчивый рост: за первый квартал 2025 года они увеличились на 8,5 тысяч единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако производитель признает, что для укрепления позиций ему необходимо расширять дилерскую сеть и предлагать более разнообразный модельный ряд.