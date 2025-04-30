Южнокорейская компания Hanwha Aerospace представила концепт перспективного истребителя шестого поколения. Самолет с искусственным интеллектом планируют создать к 2045 году.

Hanwha Aerospace впервые показала публике концепт своего будущего истребителя. Разработка ведется в рамках программы создания боевых самолетов шестого поколения.

Компания Hanwha Aerospace показала в соцсети Х анимацию перспективного стелс-истребителя. Новый самолет получит искусственный интеллект для автономных действий в условиях радиоэлектронной борьбы.

Согласно проекту, истребитель сможет развивать скорость до 7000 км/ч. В его арсенале появится лазерное оружие для поражения целей. Разработчики планируют использовать корейские двигатели, созданные на базе технологий для истребителя KF-21 Block 3.

Ожидается, что первый полет нового истребителя состоится к 2045 году. Проект демонстрирует амбиции Южной Кореи в области высокотехнологичных вооружений.