Trump Media and Technology Group раскрыла планы по созданию Utility Token для платформы Truth Social.

Компания Trump Media and Technology Group, владелец социальной сети Truth Social, сообщила о разработке собственного платежного токена. Новый инструмент станет частью экосистемы цифрового кошелька Truth.

Генеральный директор Девин Нунес в письме акционерам подтвердил работу над Utility Token. Первоначально токен позволит оплачивать подписку на потоковый сервис Truth+, с перспективой применения в других продуктах компании.

В документе указано, что Trump Media располагает значительными финансовыми ресурсами — по состоянию на конец 2024 года казна компании насчитывала 777 миллионов долларов. Эти средства планируют направить на развитие технологической инфраструктуры, включая криптовалютные решения.

Одновременно компания расширяет функционал Truth Social. В ближайшее время пользователи получат новые возможности: верификационные значки, расширенный редактор публикаций и увеличенные лимиты на контент. Потоковый сервис Truth+ пополнится новостными каналами и развлекательными программами.

Отдельное направление развития — инвестиционные продукты под брендом Truth.Fi. Совет директоров уже одобрил выделение 250 миллионов долларов на создание специализированных ETF и управляемых счетов. Проект реализуют совместно с партнерами из финансового сектора.

Акции Trump Media (DJT) в текущем году демонстрируют отрицательную динамику. После публикации письма Нунеса котировки снизились на 3%, а с начала года совокупное падение составило около 26%.