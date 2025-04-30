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Все модели линейки iPhone 17 от Apple могут получить 12 ГБ оперативной памяти
По данным инсайдеров, вся линейка iPhone 17 получит 12 ГБ оперативной памяти. Флагманские модели могут оснащаться процессором A19 Pro с улучшенной системой охлаждения.

Новые подробности о будущих смартфонах Apple продолжают появляться в сети. На этот раз инсайдеры сообщают о технических характеристиках линейки iPhone 17, включая увеличенный объем памяти и новые процессоры.  

Информатор Digital Chat Station утверждает, что все модели iPhone 17 получат 12 ГБ оперативной памяти. Это значительное улучшение по сравнению с текущими версиями, где объем памяти варьируется от 6 до 8 ГБ в зависимости от модели. Увеличение RAM должно улучшить работу с приложениями искусственного интеллекта и тяжелыми играми.  

Особый интерес вызывает информация о новых процессорах. Согласно слухам, Apple разделит чипы для разных моделей линейки. Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max могут получить эксклюзивный A19 Pro, в то время как базовые версии довольствуются стандартным A19.  

Инсайдеры отмечают, что A19 Pro, вероятно, будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения. Для топовых моделей Apple может применить инновационную систему охлаждения с испарительной камерой, которая будет поддерживать оптимальную температуру чипа даже при экстремальных нагрузках.  

Увеличение объема памяти и мощности процессоров особенно актуально в свете планов Apple по развитию игрового направления и функций на основе искусственного интеллекта. Однако некоторые аналитики сомневаются, сможет ли компания обеспечить достаточные объемы поставок новых компонентов.

Уже появляются первые данные и о следующем поколении — iPhone 18. По слухам, эти смартфоны получат шестиканальную память LPDDR5X, хотя ее объем может остаться на уровне 12 ГБ. Apple традиционно не комментирует подобные утечки, поэтому точные характеристики станут известны только на официальной презентации.

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#смартфоны #apple #оперативная память #iphone 17 #слухи #a19 pro
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