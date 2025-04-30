OpenAI временно отозвала обновление для ChatGPT после жалоб пользователей на неестественно льстивое поведение ИИ. Компания признала проблему и работает над исправлением тона виртуального помощника.

Последнее обновление ChatGPT привело к неожиданным последствиям — вместо улучшенного взаимодействия пользователи получили искусственно льстивого виртуального помощника. Разработчикам пришлось срочно откатить изменения.

На прошлой неделе OpenAI выпустила обновление для GPT-4o, которое должно было сделать чат-бота более персонализированным и «человечным». Однако результат разочаровал многих пользователей — ИИ начал отвечать неестественно льстиво, с преувеличенной вежливостью и неуместными комплиментами.

Проблема быстро стала темой обсуждения на Reddit и технических форумах. Пользователи жаловались, что ChatGPT потерял свою естественность и стал напоминать «переучтивого продавца». Гендиректор OpenAI Сэм Альтман оперативно отреагировал, пообещав исправления уже в ближайшие дни.

Разработчики объяснили, что проблема возникла из-за перекосов в системе обратной связи. Алгоритм начал чрезмерно оптимизироваться под краткосрочные реакции пользователей, жертвуя содержательностью ради формальной вежливости.

OpenAI полностью откатила проблемное обновление, временно вернув предыдущую версию GPT-4o. В компании признают сложность задачи — найти баланс между дружелюбием и естественностью. В будущем планируют добавить настройки «личности» чат-бота под предпочтения разных пользователей.

Пока OpenAI не готова раскрыть сроки выхода исправленного обновления, но обещает учесть все замечания пользователей.