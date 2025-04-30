Хакеры взломали соцсети Лиги чемпионов УЕФА, разместив информацию о фейковой криптовалюте. Пост с рекламой мошеннической схемы позже удалили, но организация пока не дала официальных комментариев.

Официальные соцсети самого престижного футбольного турнира Европы стали жертвой киберпреступников. Взломщики использовали платформы УЕФА для продвижения сомнительной криптовалюты.

На странице Лиги чемпионов в Instagram* появился пост о запуске якобы официальной цифровой валюты UEFA Unity Coin ($UUC). Злоумышленники заявили, что токен призван "переосмыслить взаимодействие с болельщиками в эпоху Web3", сопроводив сообщение адресом смарт-контракта и призывом к инвестициям.

Опытные пользователи Reddit сразу распознали классическую схему обмана. Некоторые фанаты успели купить токены, но быстро поняли, что стали жертвами аферы.

Хотя взломанный пост уже удалили, представители УЕФА пока никак не прокомментировали инцидент. Это не первый случай, когда преступники используют популярные бренды для продвижения криптомошеннических схем.

* Instagram (интернет-ресурс входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)