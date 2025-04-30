Западные компании подключают юристов, чтобы найти варианты по возвращения на российский рынок в случае смягчения американских санкций. Основной проблемой остается сохранение ограничений со стороны ЕС и Великобритании.

Стало известно, что крупные западные компании из сырьевого, страхового и судоходного секторов начали активные консультации с юристами о возможных схемах работы с Россией. Это происходит на фоне обсуждений потенциального смягчения американских санкций, в то время как европейские ограничения могут остаться в силе.

Финансовые и юридические круги отмечают растущий интерес бизнеса к российскому направлению. Особенно активны сырьевые трейдеры и транспортные компании, которые изучают правовые возможности возвращения на рынок. Главная сложность – разрыв в санкционной политике между США и Европой.

Эксперты указывают на возможные схемы обхода ограничений. Некоторые предлагают создавать американские подразделения с неевропейским персоналом. Однако большинство транснациональных корпораций все равно столкнутся с барьерами из-за позиции ЕС и Великобритании.

Азиатские и ближневосточные компании могут получить преимущество — аналитики считают, что при смягчении американских санкций они активно расширят присутствие на российском рынке, где сохраняется значительный экономический потенциал.

Российские власти последовательно называют западные санкции незаконными. В Кремле подчеркивают, что любое возвращение иностранного бизнеса должно происходить прозрачно, без ущерба для отечественных производителей. Правительству поручено разработать специальную процедуру для таких случаев.

Ситуация остается неопределенной. Западный бизнес ждет конкретных решений от администрации США и продолжает оценивать юридические риски.