Французская компания Dark разрабатывает систему Interceptor для защиты спутников и очистки орбиты от мусора. Аппарат будет запускаться с самолета и захватывать цели роботизированными манипуляторами.

Группа французских инженеров, ранее работавших в MBDA и Thales, создала стартап Dark для решения двух проблем: защиты спутников и уборки космического мусора. Их проект Interceptor — это компактный аппарат, который запускается с борта самолета и способен захватывать объекты на орбите.

Система работает по принципу воздушного старта. Модифицированный пассажирский лайнер поднимает Interceptor на высоту, откуда тот выходит в космос с помощью метаново-кислородного двигателя. Роботизированные манипуляторы позволяют захватывать старые спутники или потенциальные угрозы, после чего аппарат сводит их с орбиты в заданный район Тихого океана.

Первый тестовый полет запланирован на 2027 год. Изначально Interceptor протестируют в режиме слежения — он должен подтвердить возможность точного сближения с целью. Позже добавят функционал захвата. Разработчики утверждают, что система способна среагировать на угрозу за 24 часа — быстрее традиционных ракет-носителей.

Французские власти уже проявили интерес к проекту. Dark получила контракты от национального космического агентства и оборонного инновационного ведомства. Инвесторами выступили фонд Eurazeo и Long Journey Ventures Ариэль Цукерберг, известно о поддержке SpaceX и Anduril.

Критики напоминают о провале Virgin Orbit, которая тоже использовала воздушные запуски. Однако в Dark считают, что их модель лучше подходит для военных задач — самолет может быстро выйти в нужную точку, минуя погодные ограничения наземных площадок.

Технические детали пока раскрывают скупо. Известно, что компания испытала криогенный двигатель и работает над компактным радаром для наведения. Если проект реализуют, он может стать первым шагом к созданию орбитальных патрулей — Франция уже закладывает в бюджет системы «активной космической обороны».

Пока Interceptor остается экспериментальной разработкой. Но растущее количество спутников и мусора на орбите делает такие решения все более актуальными. Особенно для Европы, которая не хочет зависеть от США в вопросах космической безопасности.