НАСА и Университет Лестера испытали прототип ядерного генератора, работающего на америции-241. Этот изотоп дешевле плутония-238 и может стать основой для энергосистем дальних космических миссий.

НАСА совместно с британскими учеными из Университета Лестера тестирует новый тип ядерного электрогенератора для космических аппаратов. Вместо традиционного плутония-238 в нем используется америций-241 — изотоп, который дешевле в производстве и может извлекаться из переработанного ядерного топлива.

Америций-241 выделяет тепло при распаде, которое преобразуется в электричество с помощью двигателей Стирлинга. Лабораторные испытания подтвердили, что система работает стабильно даже при отказе одного из преобразователей. Это важно для длительных миссий, где ремонт невозможен.

Пока плутоний-238 остается основным топливом для радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), но его производство сложное и дорогое. Америций-241 обходится в пять раз дешевле на единицу мощности, что делает его перспективной альтернативой.

Разработка поддерживается Европейским космическим агентством и NASA. Если технология докажет свою надежность в реальных условиях, ее могут использовать для питания зондов в дальнем космосе, лунных баз или марсианских миссий, где солнечные панели неэффективны.

Ученые отмечают, что система пока существует в виде лабораторного прототипа. Следующий этап — испытания в условиях, приближенных к космическим, включая вакуум и экстремальные температуры.