Возникают вопросы к соблюдению санкций и контролю за поставками

В конце октября 2024 года Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщила правительству США о возможной поставке чипа, который мог оказаться у запрещенной организации. Это уведомление стало результатом продолжающегося контроля за соблюдением санкций, введенных против китайской компании Huawei.

TSMC, один из крупнейших производителей полупроводников, столкнулась с проблемами, связанными с поставками чипов для Huawei. Согласно информации, TSMC не может поставлять Huawei продукцию, изготовленную с использованием техпроцессов 16 нм и менее. В прошлом году в СМИ появились сообщения о том, что некоторые чипы могли попасть в руки Huawei, что вызвало обеспокоенность у американских властей. В ответ на эти события TSMC заявила, что предпримет незамедлительные меры в случае выявления правовых нарушений.

Чипы Ascend AI от Huawei оказались в центре споров, так как они были изготовлены TSMC до введения первых санкций против компании в 2020 году. В октябре 2024 года TSMC подтвердила, что уведомила власти США и Тайваня о том, что один из типов чипов, произведенных для клиента, мог быть передан в ограниченную организацию. В своем годовом отчете компания отметила, что она сотрудничает с властями, предоставляя необходимую информацию и документы. Но ее роль в цепочке поставок ограничивает видимость использования производимых ею полупроводников. Это затрудняет контроль за тем, чтобы чипы не использовались неправомерно, в том числе потенциальными деловыми партнерами или третьими лицами, которые могут попытаться обойти ограничения.

Согласно отчетам, TSMC может столкнуться со штрафом в размере 1 миллиарда долларов от правительства США за производство чипа, который оказался частью процессора Huawei AI. Ранее сообщалось, что TSMC изготовила чип для компании Sophgo, который затем оказался внутри чипа Huawei Ascend 910B AI.