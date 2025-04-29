Член совета директоров Tesla Джо Геббиа купил акции компании на $1,02 млн, прервав пятилетний период без инсайдерских покупок. Илон Маск публично одобрил его решение, назвав Геббиа «крутым».

Впервые за пять лет в Tesla зафиксировали инсайдерскую покупку акций. Джо Геббиа, соучредитель Airbnb и член совета директоров компании, приобрел 4000 акций на сумму $1,02 млн по средней цене $256,30 за штуку. На момент сделки бумаги торговались около $286.

Илон Маск отреагировал на сделку в соцсети X, кратко похвалив Геббиа. Его комментарий ограничился фразой: «Джо крут».

Покупка совпала с позитивными событиями для Tesla. Администрация Трампа временно ослабила тарифы для автопроизводителей: компании получат частичное возмещение затрат на сталь и алюминий, хотя 25%-ная пошлина на импорт авто и запчастей останется.

Настроения инвесторов улучшились после отчета Tesla за первый квартал. Несмотря на несоответствие прогнозам, компания подтвердила планы по запуску Unsupervised FSD в июне 2025 года, выпуску бюджетных моделей в первой половине того же года и представлению Cybercab в 2026-м. Маск также заявил, что с мая 2025 года сосредоточится на Tesla, а не на Dogecoin.

Эти заявления подстегнули рост акций — за пять дней их стоимость выросла на 23%. Покупка Геббиа добавила оптимизма, хотя ее масштаб не сравним с инвестициями самого Маска или крупных фондов.



