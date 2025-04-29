Экс-сотрудник Rockstar советует не раскрывать детали GTA VI. По его мнению, неожиданность сделает выход игры масштабнее.

Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar North, высказал мнение о маркетинговой стратегии GTA VI.

Вермей, участвовавший в создании GTA IV, прокомментировал ситуацию во время обсуждения 17-летия этой игры. Он отметил, что Rockstar уже показала достаточно в первом трейлере, а дополнительная информация только уменьшит эффект неожиданности.

Анонс GTA VI в декабре 2023 года вызвал огромный резонанс. Несмотря на отсутствие новых подробностей, интерес к проекту не угасает. Take-Two Interactive подтвердила, что игра выйдет осенью 2025 года, но точная дата пока неизвестна.

Некоторые фанаты надеются увидеть второй трейлер, но Вермей считает это лишним. По его словам, Rockstar традиционно ограничивает маркетинг перед релизом, чтобы сохранить интригу. Так было с GTA V и Red Dead Redemption 2 — обе игры стали блокбастерами без избыточного анонсирования.

Технические аспекты GTA VI остаются загадкой, но улучшенная версия GTA V для ПК дала представление о возможностях движка. Тесты показывают, что на базовых PS5 и Xbox Series X игра, скорее всего, будет работать на 30 FPS.

Rockstar продолжает держать детали в секрете, и, возможно, это правильный шаг. Чем меньше знают игроки перед запуском, тем сильнее окажется эффект от финального продукта.