Китай активно использует 200-тонные ракетные катера Type 22 для сдерживания американских эсминцев и крейсеров в Южно-Китайском море. Несмотря на разницу в размерах, эти суда остаются грозной силой благодаря скорости и скрытности.

На фоне нарастающего противостояния в Южно-Китайском море китайские военные сделали неожиданную ставку. Вместо того чтобы соперничать с американским флотом в гонке за размером кораблей, они эффективно используют компактные, но смертоносные ракетные катера Type 22. Эти 200-тонные "малыши" регулярно вступают в противостояние с американскими эсминцами, чей вес превышает 10 000 тонн.

История этих катеров началась два десятилетия назад, когда они создавались для береговой обороны. Сегодня их роль кардинально изменилась. Один из последних эпизодов произошел во время учений, когда Type 22 успешно имитировал перехват корабля, в 40 раз превосходящего его по размерам. Катер использовал свою феноменальную скорость – до 50 узлов – и малозаметность, чтобы занять идеальную позицию для атаки.

Секрет эффективности этих катеров кроется в продуманной конструкции. Их корпус из специальных алюминиевых сплавов делает их практически невидимыми для радаров. Водометные двигатели обеспечивают невероятную маневренность на мелководье, где крупные американские корабли просто не могут эффективно действовать. При этом вооружение катера - восемь противокорабельных ракет YJ-83 и 30-мм артиллерийская установка - позволяет наносить существенный урон даже самым современным кораблям.

Аналитики отмечают, что Китай сознательно сохраняет эти катера в строю, несмотря на появление более современных кораблей. В апреле этого года более 30 Type 22 участвовали в масштабном военно-морском параде, что подтверждает их важную роль в стратегии НОАК. Похоже, китайские адмиралы сделали ставку на сочетание "тяжеловесов" флота с компактными, но универсальными платформами, которые идеально подходят для сложных условий Южно-Китайского моря.